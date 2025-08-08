Покупка валюты россиянами резко выросла

Центральный банк России сообщил, что в июле покупка валюты физическими лицами в стране выросла на 53%.

Согласно информации регулятора, покупка валюты на биржевом и внебиржевом рынках выросла в полтора раза по сравнению с июнем. При этом, суммарные нетто-покупки валюты уменьшились в 1,7 раз с начала 2025 года.

«В июле объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках вырос на 53 процента относительно предыдущего месяца, до 119,5 миллиарда рублей (в июне — 77,9 миллиарда рублей), что превысило среднемесячный показатель за 2025 года (83,4 миллиарда рублей)», — рассказали в Центральном банке.

Ранее аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» рассказали о том, какие валюты чаще всего покупают и продают россияне.