Юрист Виноградов назвал способ получить максимальную пенсию после увольнения
Для получения максимальной пенсии после увольнения следует соблюсти несколько условий. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По его словам, лучше уволиться в конце календарного месяца, так как тогда он весь засчитывается, как рабочий, и переход на повышенную пенсию с учетом всех индексаций осуществляется быстрее.
— Если на предприятии предусмотрены премии, сезонные надбавки или другие выплаты, то уход с работы в последние дни месяца помогает сохранить право на их получение, — рассказал юрист агентству «Прайм».
Он добавил, что перерасчет пенсии после увольнения осуществляется автоматически — никуда обращаться не надо. Если пенсионер снова устроится на работу, то повышенная пенсия за ним сохранится. Главное, чтобы перерыв был не менее одного месяца, иначе в Соцфонде не успеет появиться запись о выходе на пенсию.
Неработающие пенсионеры в РФ будут получать не менее 15 тысяч рублей в этом году благодаря федеральной социальной доплате, сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин. Он пояснил, что государство поддерживает всех пожилых россиян, даже тех, кто никогда не работал.