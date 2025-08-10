Эксперт сообщил о росте школьных расходов в России

В России выросли траты на подготовку детей к школе. Об этом рассказал эксперт.

Подготовка ребенка к школе в 2025 году станет для российских родителей на треть дороже. Аналитик сервиса "Сравни" Алексей Лоссан указал, что больше всего выросла цена гардероба для девочек – почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Канцтовары подорожали на 22%, однако некоторые позиции, такие как кисточки и альбомы, наоборот, снизились в цене.

Школьная форма тоже заметно подорожала: комплект одежды для мальчиков вырос в стоимости на 36%, а для девочек – на 47%. Основной частью затрат остается покупка канцтоваров, одежды и обуви, на которые уходит две трети бюджета семьи. Около четверти родителей тратит на подготовку к учебе более 50 тысяч рублей, что сравнимо с их среднемесячным доходом.

Расходы на дополнительное образование варьируются от 3 до 10 тысяч рублей в месяц среди большинства семей, хотя 18% платят более 20 тысяч рублей. Значительная доля россиян покрывает затраты на школу из текущих доходов, но многим приходится привлекать сбережения или кредиты, передают "Известия".