Россиян призвали запасти большое количество денег: в чем дело

В этом году россиянам рекомендуется накопить значительно больше денег, чем в предыдущие годы.

Об этом заявили представители ББР Банка, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперты объяснили, что основная причина необходимости увеличения сбережений — сложная экономическая ситуация в стране, которая характеризуется высокой нестабильностью и инфляцией.

По словам специалистов, в нынешних условиях важно не только иметь солидный финансовый резерв, но и увеличить его объем. Если ранее было достаточно иметь запас средств на 3–6 месяцев, то сейчас этого уже недостаточно.

Эксперты считают, что для обеспечения финансовой безопасности россиянам необходимо иметь сбережения на срок от 6 до 12 месяцев. Такой запас позволит переждать от полугода до года до стабилизации ситуации.

Специалисты подчеркнули, что гражданам нужно быть готовыми к возможной потере работы и длительному поиску нового места занятости. Кроме того, накопления понадобятся для покупки продуктов и товаров, цены на которые продолжают расти.

Также стоит учитывать, что в июле этого года в России ожидается очередная индексация коммунальных услуг (в среднем на 9%), а многие экономисты не исключают возможных массовых банкротств компаний из различных секторов экономики.

Центральный банк отметил ухудшение финансового состояния 78 крупнейших российских предприятий на фоне роста себестоимости, снижения рентабельности продаж и увеличения затрат на обслуживание кредитов.

Это свидетельствует о том, что финансовое положение многих граждан может резко ухудшиться из-за возможных потерь работы. В связи с этим, учитывая текущие экономические условия, россиянам рекомендуется увеличивать свои сбережения.