Стало известно, на что копят деньги россияне
Только 20% россиян едут в отпуск в любых обстоятельствах, более 35% отказываются от отдыха, поскольку копят деньги на будущее. Об этом говорится в исследовании «Почта банка», сообщает РИА Новости.
Исследователи опросили более 2000 клиентов «Почта банка» по всей России.
«Среди опрошенных россиян только 20% едут в отпуск вне зависимости от обстоятельств. Остальные копят на разные цели: 37% откладывают на финансовую подушку безопасности, 26% — ремонт, 17% — покупку квартиры», —резюмировали социологи банка.
Кроме того, граждане отказываются от отпуска, желая продвинуться по карьерной лестнице.
Сбереженные «отпускные» россияне тратят на ремонт (34%), крупные покупки например, технику или автомобиль (32%).
Вложиться в инвестиции и сбережения предпочитают 29%, позаботиться о себе — 28%, об образовании детей — 8%
Из решивших отправиться в путешествие 56% считают его важным для психического здоровья. Еще 24% стремятся укрепить отношения с близкими. Для остальных отдых повышает работоспособность.
Большинство россиян не берет кредиты на отпуск. Только 12% хотя бы раз брали его на эти цели, а 6% рассматривают такой вариант.