Стало известно, на что копят деньги россияне

Только 20% россиян едут в отпуск в любых обстоятельствах, более 35% отказываются от отдыха, поскольку копят деньги на будущее. Об этом говорится в исследовании «Почта банка», сообщает РИА Новости.

Исследователи опросили более 2000 клиентов «Почта банка» по всей России.

«Среди опрошенных россиян только 20% едут в отпуск вне зависимости от обстоятельств. Остальные копят на разные цели: 37% откладывают на финансовую подушку безопасности, 26% — ремонт, 17% — покупку квартиры», —резюмировали социологи банка.

Кроме того, граждане отказываются от отпуска, желая продвинуться по карьерной лестнице.

Сбереженные «отпускные» россияне тратят на ремонт (34%), крупные покупки например, технику или автомобиль (32%).

Вложиться в инвестиции и сбережения предпочитают 29%, позаботиться о себе — 28%, об образовании детей — 8%

Из решивших отправиться в путешествие 56% считают его важным для психического здоровья. Еще 24% стремятся укрепить отношения с близкими. Для остальных отдых повышает работоспособность.

Большинство россиян не берет кредиты на отпуск. Только 12% хотя бы раз брали его на эти цели, а 6% рассматривают такой вариант.