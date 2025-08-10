Каких вкладчиков заставят объяснить банкам, откуда они взяли деньги

Владельцам депозитов следует быть готовыми к тому, что банки могут задать им вопросы.

Об этом предупредила аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, сообщает ИА DEITA.RU.

По её словам, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ российские банки имеют право при необходимости запрашивать информацию о происхождении денежных средств на счетах своих клиентов. Однако, такая проверка коснется не всех вкладчиков, а лишь части из них.

Эксперт отметила, что вопросы о происхождении средств могут возникнуть в случае, если клиент планирует совершить необычную для него операцию. Например, если он внезапно пополняет вклад крупной суммой, которая не соответствует его обычному уровню доходов.

Если человек не сможет предоставить подтверждающие документы — например, справку о доходах или договор купли-продажи недвижимости или автомобиля — банк вправе отказать в зачислении этих средств на депозит и передать информацию в Росфинмониторинг. Это может привести к началу проверки.

В связи с этим, по мнению специалиста, большинству вкладчиков не стоит волноваться: к ним скорее всего обратятся только те, кто не сможет подтвердить законность происхождения уже имеющихся на счете денег или тех сумм, которые собирается внести.