ВШЭ: в России для нормальной жизни необходимо 250 тысяч рублей на одного члена семьи

Порядка 250 тыс. рублей необходимо на одного члена семьи в месяц для обеспечения нормальной жизни в представлении состоятельных россиян, говорится в информационном листе «НЭП: Новости экономического поведения», который выходит в НИУ ВШЭ.

При этом, отмечает ТАСС, чтобы чувствовать себя обеспеченным, гражданам России требуется в два раза больше — 500 тыс. рублей.

Согласно исследованию ключевыми показателями высокого статуса и обеспеченности для состоятельных россиян сегодня являются недвижимость, автомобили или иной транспорт премиум-класса и поездки за границу на отдых. Такие варианты ответов нашли отклик у более чем половины опрошенных респондентов.

В работе также говорится, что почти половина состоятельных россиян при росте доходов направила бы дополнительные средства на сбережения, ещё треть — на вложения в бизнес, инвестиции или покупку недвижимости для получения доходов.

В РИА Новости ранее отмечали, что большинство россиян с зарплатой от миллиона работают в Москве и Петербурге.

«Ведомости» между тем писали, что зарплатные ожидания россиян почти в 1,5 раза выше средних зарплат.