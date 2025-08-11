C 1 сентября увеличат выплаты трем категориям пенсионеров

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о категориях пенсионеров, у которых с 1 сентября увеличится размер выплат.

Как он отметил в беседе с ТАСС, рост денежных поступлений ждёт пенсионеров, которые в августе прекратили трудовую деятельность, получили инвалидность I группы или достигли возраста 80 лет.

«Для части пенсионеров выплаты будут скорректированы вверх за счёт наступивших ранее оснований. Система пенсионного обеспечения России устроена так, что любые перерасчёты начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили юридически значимые обстоятельства», — заявил он.

Депутат отметил, что именно по этой причине сентябрь становится тем периодом, когда вступают в силу уже утверждённые законом доплаты в случае наступления в августе тех условий, которые он перечислил.

Говырин ранее сообщил, что средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет около 23,5 тыс. рублей в месяц.