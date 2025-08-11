Провайдеры начали раздавать скидки на домашний интернет

Летом 2025 года крупные операторы связи заметно расширили акции для новых пользователей домашнего интернета. Так, «Ростелеком» дарит первый месяц бесплатно на всех четырех тарифах. МТС, «Дом.ru» («ЭР-Телеком»), ТТК и «Мегафон» дают 50% скидки на ряд тарифов на один — три месяца.

В ТТК пояснили, что акции — часть стратегии по привлечению клиентов.

«Спрос на домашний интернет вырос в среднем на 20% по сравнению с прошлым летом. Одной из причин стала нестабильность мобильного интернета», — рассказали Forbes в ТТК.

При этом региональные операторы повышают цены на фоне роста спроса и увеличения нагрузки на персонал. Рост цен отмечается у компаний «Алмател», «Уфанет», «Псковлайн».

По данным проекта «На связи», в июне в стране 662 раза отключали интернет — в 10 раз больше, чем в мае. В июле число инцидентов выросло до 2099. Из-за перебоев многие переходят на проводной интернет — как бизнес, так и обычные пользователи.