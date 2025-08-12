В России ускорили выдачу маткапитала

Правительство сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

Выдачу средств маткапитала ускорили с десяти до пяти рабочих дней. Теперь заявления об использовании маткапитала территориальными органами Социального фонда будут рассматриваться вдвое быстрее.

«Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия», — подчеркнул Мишустин на заседании правительства.

Ранее в Соцфонде раскрыли самые популярные способы потратить маткапитал. Чаще всего граждане использовали его для погашения ипотеки.