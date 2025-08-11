Расходы американцев вырастут из-за пошлин Трампа

Хотя американские компании по-прежнему несут основную часть бремени, связанного с тарифами, которые были введены президентом США Дональдом Трампом, исследование, проведенное Goldman Sachs Group Inc., показывает, что со временем все больше этого бремени будет ложиться на плечи потребителей, сообщает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на исследование банка пишет, что на первый месяц лета 2025 года потребители в США уже покрыли примерно 22% тарифных издержек, но эта доля может увеличиться до 67%. Это произойдет, если новые тарифы будут действовать так же, как и раньше, указывают авторы.

В конечном итоге ожидается ускорение инфляции, добавляют они. Индекс потребительских расходов, который служит основным индикатором уровня инфляции, по оценкам аналитиков Goldman Sachs, к концу года достигнет 3,2% в годовом выражении. По мнению экспертов, без учета влияния тарифов инфляция составила бы 2,4%. В июне этот показатель был на уровне 2,8%.

Исследование, проведенное специалистами, демонстрирует, что компании пока не позволяют ценам резко вырасти, что подтверждает предположение о том, что в конечном итоге тарифы приведут к ускорению инфляции. По оценкам банка, тарифы уже выросли на 0,2% по сравнению с базовым индексом потребительских расходов. В июле ожидается дальнейший рост на 0,16%, а в оставшиеся месяцы года — ещё примерно на 0,5%.

В настоящее время американский бизнес, который берет на себя примерно 64% тарифной нагрузки, планирует уменьшить свою долю до менее чем 10%. Это произойдет по мере того, как он будет перекладывать расходы на потребителей.