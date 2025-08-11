Состояние создателя Ethereum Виталика Бутерина превысило $1 млрд

Криптовалюта Ethereum (ETH) достигла многолетнего максимума, превысив отметку в $4300, что стало самой высокой ценой с ноября 2021 года. Этот значительный рост не только укрепил доминирующие позиции ETH на крипторынке, но и вернул сооснователя Виталика Бутерина в ряды долларовых миллиардеров: стоимость его публично известных криптокошельков, по оценкам, превысила отметку в миллиард долларов. Об этом сообщает Bitcoinist.

Согласно данным аналитической платформы Arkham Intelligence, Виталик Бутерин владеет примерно 240 000 ETH, а также другими цифровыми активами, такими как MOODENG и DINU. При текущих рыночных ценах его активы только в Ethereum оцениваются примерно в $1 млрд, что подтверждает его статус одного из самых богатых деятелей в криптоиндустрии.

С апреля Ethereum показал ошеломляющий рост более чем на 200%, опередив большинство основных криптовалют и возродив бычьи настроения на рынке. Аналитики объясняют ралли сильными фундаментальными показателями, включая растущее внедрение в децентрализованных финансах (DeFi), быстрый рост решений для масштабирования второго уровня (Layer-2) и усиливающийся институциональный интерес.

Рост цен происходит на фоне ужесточения динамики предложения: балансы ETH на биржах упали до многолетних минимумов, что указывает на агрессивное накопление со стороны долгосрочных держателей и институциональных игроков. Ончейн-данные также указывают на устойчивую сетевую активность и расширение сценариев использования, подпитывая бычий прогноз.

За последнюю неделю Ethereum подскочил более чем на 21%, решительно пробив уровень сопротивления в $3860, который ранее ограничивал рост цен.

Если текущий импульс сохранится, следующая важная цель находится в диапазоне $4800–$4900, что соответствует предыдущим историческим максимумам. Впрочем, после столь резкого движения возможна краткосрочная консолидация, при этом уровень $3860 теперь выступает в качестве ключевой поддержки.