Средняя зарплата в России станет шестизначной

Средняя зарплата станет в России шестизначной, превысив к концу года 105 тысяч рублей. Такой прогноз в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сделал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист напомнил, что по итогам 2024 года среднемесячный заработок граждан достиг 89 тысяч рублей, а к началу лета превысил 99,4 тысячи.

«Здесь, соответственно, у нас показатель средней зарплаты рос. Я полагаю, что он будет (расти) и дальше», — высказался он.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам первой половины года реальные располагаемые денежные доходы россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, выросли на 7,8 процента.

Такая динамика фиксируется на фоне замедления темпов роста цен, которое в Центробанке пока не считают достаточно устойчивым и призывают не называть дефляцией.