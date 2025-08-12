Часть россиян ожидает «вал налоговых претензий»

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала больше интересоваться активами россиян в ОАЭ, пишет РБК со ссылкой на налоговых консультантов и опрошенных юристов. По их данным, россиян уже в 2026 году может ожидать «вал претензий» со стороны налоговой. Несмотря на то что налоговые службы России и ОАЭ взаимодействуют с 2018 года, новость о скором вступлении в силу Соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) могла лишь катализировать процесс обмена информацией и проведения налоговых проверок.

Юристы эту тенденцию подтверждают. По словам управляющего партнера NSV Consulting Сергея Назаркина, в настоящее время ФНС обращает внимание не только на личные счета россиян, но и на корпоративные — открытые для обслуживания интересов компаний, чьими бенефициарами или акционерами являются российские резиденты (с точки зрения налогового права такие компании представляют собой контролируемые иностранные компании, КИК). За первые шесть месяцев 2025-го уже удалось зафиксировать не менее пяти налоговых претензий к владельцам незадекларированных счетов и КИК в ОАЭ — этот показатель больше чем за весь 2024 год. В результате юрист оценивает долю тех, кто не раскрывает данные о своем бизнесе и его владельце, в 30% от всех компаний, регистрируемых российскими резидентами.

«Сам тренд вполне возможен в связи с активацией взаимодействия, в частности, в финансовой сфере между Россией и ОАЭ. Заключение СОИДН — это один из ярких публичных примеров этого взаимодействия», — добавляет партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек.

Руководитель по налоговой практике и валютному регулированию международной юридической группы Amond&Smith Владимир Фокин, в свою очередь, утверждает, что до 2025 года плотных связей между российской налоговой и налоговой ОАЭ не было, но все изменилось с подписанием соглашения о налогообложении в 2025 году и с подготовкой к его ратификации. Налоговые органы переходят от «вялотекущего» взаимодействия к «объемному», а вступление соглашения в силу впоследствии снова сыграет роль катализатора, но уже для для налаживания «плотного и регулярного» процесса взаимодействия. По его мнению, вскоре информационный обмен между странами выйдет на новый уровень, а потому и претензий со стороны налоговой стоит ожидать в 2026 году — отчитываться за 2025 год россиянам уже предстоит по новым правилам.

В налоговой, в свою очередь, целенаправленные действия на выявление КИК в какой-то отдельно взятой стране отрицают и уверяют, что служба проводит налоговые мероприятия вне зависимости от страны регистрации КИК.

В заключение юристы также развенчивают миф о том, что наличие Emirates ID (удостоверение личности, выдаваемое резидентам — FM) якобы гарантирует непопадание информации о физическом лице в автоматический обмен информацией между налоговой ОАЭ и другими странами. Сергей Назаркин из NSV Consulting говорит, что важно знать, резидентом какой страны банк считает своего клиента — несмотря на то, что последний сам указывает свое резидентство, если у кредитной организации есть поводы в этом сомневаться, то она вправе направить информацию о клиенте для автоматического обмена между налоговыми органами, несмотря на наличие у него Emirates ID. Для сбора сведений о клиенте банк может использовать его геолокацию в соцсетях, страну регистрации его сим-карты, наличие источников дохода в другом государстве и другие способы верификации.