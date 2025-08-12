Обещавший концерты с Меладзе турагент обманул россиян на 25 миллионов рублей

Турагент из России заработала на клиентах 25 миллионов рублей и попала в больницу. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, продавец туров Анна из Тулы обманула более 200 россиян, обещая концерты с Валерием Меладзе, Михаилом Шуфутинским, Юлией Савичевой и другими звездами эстрады в отелях с низкими ценами. Женщина отправляла клиентам договор от своего агентства TurBarIbiza с просьбой оплатить путевки, а затем переставала выходить на связь.

Вскоре россияне выяснили, что их туры не были забронированы у операторов, поэтому они лишились отпуска. В полицию обратились 20 семей с заявлением о мошенничестве.

Уточняется, что в конце июля, по словам клиентов, турагент попала в психиатрическую больницу с симптомами шизофрении. Женщина не может объяснить, куда делись деньги.

Ранее турагент компании «Фокс Тревел» бросила российскую туристку с детьми в чужой стране без обратных билетов и отказалась ей помогать. По сообщению автора публикации, фирма уже обманула немало клиентов.