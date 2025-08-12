Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перейти на ежеквартальную индексацию пенсионных выплат, основываясь на уровне роста цен, а не на данных по инфляции за предыдущий год.

Депутат подчеркнул, что сейчас наблюдается значительное отставание индексации от реального уровня инфляции, передает ТАСС.

Предлагается производить индексацию пенсий ежеквартально, учитывая актуальный рост цен, что представляется более справедливым для пенсионеров, пояснил Миронов.

Помимо этого, партия предлагает ряд других социально-экономических мер, включая повышение минимального размера оплаты труда и увеличение налоговой ставки до 35% для граждан с доходами свыше 500 миллионов рублей в год.