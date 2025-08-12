Бедные американцы под угрозой: новый закон Трампа отберет последнее

В результате принятия закона о налогах и расходах, подписанного президентом США Дональдом Трампом, ожидается рост доходов у состоятельных граждан и снижение у наименее обеспеченных. Это следует из заявления управления Конгресса Соединенных Штатов по бюджету.

В сообщении ведомства отмечается, что, согласно оценкам управления, доходы 10% наименее обеспеченных американцев снизятся приблизительно на 1,2 тысячи долларов в год.

Подчеркивается, что доходы 10% наиболее обеспеченных вырастут в среднем на 13,6 тысячи долларов в год. В администрации сообщили, что наибольшую пользу от нового закона ощутят наиболее состоятельные граждане государства, а также те, кто находится в среднем и выше среднего уровня благосостояния.

В начале июля Трампом был подписан закон, который предполагает введение масштабных налоговых льгот, увеличение оборонных расходов и потолка госдолга. До этого конгресс США одобрил данный законопроект. В Сенате «за» проголосовали 50 конгрессменов, «против» - 50. Решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса.