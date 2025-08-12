В России захотели ввести социальную десятину

Если доход гражданина России превышает 30 миллионов рублей в год, то он должен платить целевой 10-процентный налог, так называемую «социальную десятину». С таким предложением выступила президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева. Ее процитировало RTVI.

Она полагает, что средства, собранные таким образом, следует направить в специальный банк, который станет своеобразной федеральной кассой взаимопомощи. За счет ее средств будет оказываться поддержка нуждающимся пенсионерам. Необходимость таких мер она обосновала высокими ценами и низкими пенсиями.

Ранее были опубликованы результаты исследования, проведенного Высшей школой экономики, которое показало, что для нормальной жизни жителям РФ нужен доход в среднем в размере 81 тысячи рублей.

В середине мая в Госдуму внесли законопроект, предполагающий освобождение российских пенсионеров от уплаты налога на садовые дома.