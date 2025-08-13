С 1 сентября изменятся правила расчета средней зарплаты

Новый порядок расчета среднего заработка, который начнет применяться с сентября, обладает рядом преимуществ для россиян. Об этом 13 августа заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предыдущий механизм действовал с 2007 года. Новые правила, утвержденные кабмином, останутся в силе до 1 сентября 2031-го.

«Одно из изменений — это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, плюс для работника очевидный», — рассказал депутат, которого цитирует ТАСС.

Вводится и отдельное правило расчета средней зарплаты для определения размера выходного пособия: средний дневной заработок умножается на среднее количество рабочих дней в конкретном месяце, пояснил парламентарий. Кроме того, для суммированного учета рабочего времени документ предписывает вычислять средний заработок для выходного пособия путем умножения среднего заработка за час на среднее число рабочих часов месяца в году.

Для остальных случаев формула остается прежней, отметил Нилов. В частности, для расчета отпускных и выплаты компенсации за неиспользованные дни отдыха средняя зарплата исчисляется путем деления суммы, начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3.

Одним из преимуществ нового постановления законодатель назвал обновление нормативно-правовых актов.