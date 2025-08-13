Россияне кинулись снимать наличные: хватит ли на всех денег

Россияне стали гораздо интенсивнее снимать наличные деньги со своих карточек и счетов: только по итогам июля этого года объём снятой налички составил около 200 миллиардов рублей.

Такими данными поделился Центральный банк страны, сообщает ИА DEITA.RU.

Регулятор объяснил повышенный спрос на наличные стремлением бизнеса сформировать резерв денежных средств для расчетов и временными отключениями интернета в некоторых регионах.

В свою очередь аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова предупредила о том, что при резком увеличении спроса на наличку некоторые российские банки могут столкнуться с дефицитом ликвидности.

Однако она выразила сомнение, что единичные случаи нехватки банкнот могут негативно сказаться на финансовой стабильности или вызвать кризис доверия в целом ко всей банковской системе РФ.

По её мнению, для его возникновения недостаточно только роста числа снятий наличных — такое поведение должно сопровождаться массовым досрочным изъятием средств с депозитов и иметь масштабный характер.

Также эксперт отметила, что в России уже сформировалась «безналичная привычка»: по данным ЦБ, в первом квартале доля таких платежей в розничных операциях превысила 86%. Расчёты по безналу удобны и позволяют получать дополнительные преимущества через программы лояльности банков и платёжных систем.