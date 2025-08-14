Даны прогнозы по судьбе рубля после встречи Путина и Трампа

Курс рубля после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет развиваться по одному из двух сценариев — позитивному или негативному. Об этом сообщают «Известия».

«Дальнейший ход переговорного процесса остается одним из ключевых факторов, который будет влиять на курс российской валюты. Возможен как позитивный, так и негативный сценарий», — пишут «Известия», опираясь на мнение экспертов.

В случае развития позитивного сценария, предполагающего частичное либо полное снятие санкций, ожидается укрепление рубля. Как отмечают опрошенные «Известиями» аналитики, в подобной ситуации российская валюта сможет удерживаться в диапазоне 80–85 рублей за один доллар.

В случае неудачного исхода переговоров курс доллара может превысить отметку 85 рублей. При возникновении внешних шоков или усиления санкционного давления не исключено достижение уровня 95–100 рублей за доллар.

В России подтвердили сроки встречи Путина и Трампа

Реализация негативного сценария будет означать ужесточение ограничительных мер, что способно привести к росту курса американской валюты. Однако даже при позитивном развитии переговорного процесса, моментальное снятие всех санкций остается маловероятным, подчеркнула Ольга Веретенникова, занимающая пост вице-президента аналитической компании «Борселл».

Ранее Трамп заявил, что представители американских СМИ стремятся сорвать его предстоящую встречу с Путиным, которая состоится на Аляске. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети TruthSocial. По словам Трампа, журналисты ссылаются на «уволенных неудачников и откровенно некомпетентных людей», в числе которых он упомянул бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.