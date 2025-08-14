В России с 1 сентября изменятся правила начисления отпускных

В России меняется порядок расчета отпускных. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Теперь в базовую сумму для расчета отпускных будут включаться такие выплаты, как годовые и квартальные премии, сообщает ТАСС.

«Теперь в отпускных появятся включенные выплаты, ранее не учитываемые, например, квартальные и годовые премии. Кроме того, по сути, проходит индексация среднего заработка при повышении окладов, если повышение было масштабным, это увеличивает расчетную базу. Размер отпускных не изменится, если раньше уже учитывались все премии и не было повышения. Но практика показывает, что отпускные у большинства россиян скорее увеличатся или станут справедливее, особенно там, где ранее выплаты, например, квартальные или годовые премии, не учитывались», — рассказала в беседе с агентством эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

Порядок расчета отпускных меняется в связи с тем, что с 1 сентября все премиальные выплаты и стимулирующие денежные поощрения, зафиксированные в системе оплаты труда, будут учитываться при расчете средней заработной платы сотрудника.

Согласно действующему сейчас правилу, в базу для расчета среднего заработка включаются премии и вознаграждения, прописанные в системе оплаты труда, однако фиксированные выплаты зачастую не учитываются.

Также с 1 сентября изменится порядок учета индексации заработной платы для начисления отпускных выплат.

«Индексация применяется, если повышение окладов или тарифных ставок произошло для всей компании, отдельного филиала на другой территории, обособленного подразделения в структуре компании, представительства», — пояснила эксперт.

Иными словами, отныне выплаты, которые подлежат индексации, зафиксированы на законодательном уровне. Кроме того, корректировка законодательства позволит избежать проблем с проверяющими органами, поскольку теперь официально подтверждено, что зарплата может быть повышена только сотрудникам одного или нескольких филиалов компании.

Эксперт также уточнила, как будет рассчитываться сумма отпускных в том случае, если отпуск начался до вступления в силу новых правил, а заканчивается после 1 сентября. В данном случае отпускные будут определяться по нормам, которые действовали на момент расчета выплат, то есть по «старым» правилам.

Ранее стало известно, что премии работникам запретят снижать более чем на 20% от месячного заработка. Новая норма вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В Федерации независимых профсоюзов России отметили, что это решение связано с борьбой с уловками, к которым в ряде компаний прибегают, чтобы снизить размер выплат. Так, некоторые компании делят выплаты работникам в пропорции 20/80, где большую часть составляет премия. Если такой работник получает дисциплинарное взыскание, работодатель может лишить его всей премии, и тогда человек получит на руки всего 20% своей зарплаты.