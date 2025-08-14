В России вырос средний размер социальной пенсии

В России средний размер социальной пенсии превысил 15,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля 2025 года. Об этом следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как уточняется, средний размер социальной пенсии в стране составил 15 534 рубля к 1 июля. Он вырос чуть более чем на две тысячи рублей с 1 января этого же года.

При этом размер данного вида пенсий для неработающих пенсионеров уже составляет 15 856 рублей. Работающим получателям соцпенсии выплачивают 11 659 рублей в месяц.

Ранее член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин рассказал, что в сентябре повысят пенсии инвалидам первой группы, достигшим возраста 80 лет россиянам, а также пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе.

До этого Говырин заявлял, что средняя пенсия в РФ сегодня составляет 23448 рублей в месяц. Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты.