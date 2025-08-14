Россиян планируют штрафовать по-крупному за одно действие в интернете

Законодатели предлагают использовать меры административного воздействия для предотвращения буллинга в учебных заведениях и онлайн-пространстве. В частности, рассматривается возможность введения штрафов в размере до полумиллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный ЛДПР.

В рамках проекта травля будет определяться как регулярное оскорбление чести и достоинства другого человека, включая публичное распространение порочащей информации в сети. В случае, если виновником травли окажется лицо, не достигшее 16 лет, ответственность будет возложена на его родителей или опекунов.

Ожидается, что это нововведение также обеспечит защиту взрослых от травли на рабочем месте.

Взыскание за травлю в отношении физических лиц будет варьироваться от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В действующем законодательстве Российской Федерации предусмотрены лишь штрафы за оскорбление, которое представляет собой единичное унижение чести и достоинства человека. В то же время буллинг подразумевает систематическое и многократное проявление издевательств, указывает издание.

Екатерина Косарева, управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт», отмечает, что доказать неоднократное унижение будет непросто, поскольку это во многом зависит от субъективного восприятия участников конфликта. Она подчеркивает, что для предотвращения произвольной интерпретации понятия травли необходимо разработать единые критерии ее квалификации.