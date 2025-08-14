У российских заемщиков обнаружили в среднем по пять кредитов

Сделку с «черными кредиторами» можно признать ничтожной, поэтому гражданам самим выгодно их распознавать, заявил НСН Сергей Крылов.

Чем жестче будет система кредитования, тем больше у граждан шансов научиться зарабатывать, заявил НСН генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

По его словам, сегодня у заемщика в России в среднем от пяти займов и выше. Госдума осенью рассмотрит ограничения выдачи микрозаймов с прицелом на их введение уже с 2026 года, сообщил депутат Анатолий Аксаков. Речь идёт о давних предложениях ЦБ запретить россиянам брать в МФО больше одного займа на руки: если у человека есть непогашенный займ, то микрофинансовая организация должна будет отказать ему в новом. Законодатели понимают риски перетока клиентов к «чёрным кредиторам» и хотят ужесточить регулирование и в этой сфере, пишут «Известия».

Крылов идею поддержал.

«Если берем последние пять лет, то в среднем у заемщика от пяти и выше займов всегда одновременно. За последние пять лет я не видел ни одного человека, у которого был бы один такой кредит. Если у человека есть какие-то проблемы, то, как правило, это всегда большой кейс долговых обязательств. Что касается банкротств, это обычно большие суммы. Потому что это долгая и дорогая процедура, а в конце для кредитора выходит ноль. Люди, которые набирают микрозаймы, обычно не самые богатые, у них нет дополнительного имущества, которое могло бы быть реализовано в процессе этой процедуры. Поэтому должники не подаются на банкротство, если сумма составляет 200-300 тысяч. А фирмы тоже не будут этим заниматься», - отметил он.

При этом Крылов подчеркнул, что сделку с «черными кредиторами» можно признать ничтожной, поэтому гражданам самим выгодно их распознавать.

«Что касается «черных кредиторов», то это лица, которые не имеют права выдавать займы. Поэтому здесь регулирование идет через уголовное законодательство. Есть практика признания подобных сделок ничтожными. Здесь рисков для заемщика даже меньше, если он умеет такого кредитора распознать. Дополнительное регулирование здесь не нужно. Чем жестче будет система кредитования, тем больше у граждан шансов научиться зарабатывать. Иначе это инфантилизм», - подытожил собеседник НСН.

Согласно опросу, до 15% россиян готовы обратиться к нелегальным кредиторам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».