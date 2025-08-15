В России предложили ввести штрафы для пешеходов в наушниках

Почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с «Абзацем» предложил ввести санкции для пешеходов, которые переходят дорогу в наушниках и с телефоном в руках.

Специалист считает, что штраф в размере 2000 рублей стал бы значительным для тех, кто провоцирует ДТП. По его словам, в стране «водителей со всех сторон прижали: по телефону говорить нельзя, детское кресло обязали ставить».

«А пешеход все еще находится вне наказания. Думаю, что пару тысяч рублей надо выписывать за это дело. Отслеживать будут по камерам. И сотрудники ГАИ [станут осуществлять контроль] – сейчас, мы видим, кругом рейды идут», – подчеркнул собеседник.

В настоящее время законодательство предусматривает штраф в размере 500 рублей для пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Если правила дорожного движения нарушает велосипедист или другое лицо, участвующее в движении, то штраф составит 800 рублей.

С сентября вступят в силу изменения, которые затронут водителей. В частности, планируется расширить список противопоказаний для управления транспортными средствами. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, в новый перечень будут включены некоторые психические расстройства, а также заболевания глаз и нарушения цветового зрения.