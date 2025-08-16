В Госдуме рассказали о повышении пенсий и зарплат у некоторых россиян с октября

С 1 октября пенсии военных и зарплаты госслужащих будут проиндексированы.

Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 августа были повышены пенсии для работающих пенсионеров на количество заработанных баллов за 2024 год. По общим правилам они ограничены тремя баллами. С 1 октября будет повышение военных пенсий и заработных плат госслужащих, то есть бюджетников», — сказала Бессараб.

Она уточнила, что зарплаты госслужащих будут повышены на 7,6 процента.

«Пока у нас в планах по повышению пенсий 4,5 процента, но это нужно будет уточнять после начала осенней сессии», — добавила она.

Согласно сайту правительства России, на индексацию зарплаты госслужащим в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей.

В прошлом году в октябре военные пенсионеры и госслужащие получали прибавку на 5,1 процента.

Как сообщал депутат Алексей Говырин, в сентябре 2025 году будут повышены пенсии инвалидам первой группы, достигшим возраста 80 лет россиянам, а также пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе. По словам депутата, если пенсионеру исполнилось 80 лет в августе, то с сентября он начнет получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — 17 815 рублей 40 копеек вместо 8 907 рублей 70 копеек.