Депутат Бессараб: Военные пенсии и зарплаты госслужащих вырастут с октября

С 1 октября в России планируется индексация военных пенсий и заработных плат госслужащих. Об этом в субботу, 16 августа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что с 1 августа уже были повышены пенсии работающих пенсионеров на количество заработанных баллов за 2024 год, ограниченное тремя. Теперь индексация коснется военных пенсионеров и сотрудников бюджетной сферы.

По словам депутата, зарплаты госслужащих увеличат на 7,6 процента. Что касается пенсий, то планируется индексация на 4,5 процента, однако окончательные параметры будут уточнены после начала осенней сессии парламента.

Согласно данным правительства России, на индексацию заработной платы госслужащих в бюджете на 2025 год и плановый период до 2027 года заложено 30,8 миллиарда рублей, передает «Лента.ру».

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят увеличить отпуск для предпенсионеров. Согласно инициативе, за пять лет до выхода на пенсию россиянам могут увеличить ежегодный отпуск на семь дней. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «Вечерней Москве», могут ли предпенсионерам предоставить дополнительный отпуск и каким еще категориям россиян он полагается.