Россиян хотят посвящать в финансовые тайны женихов и невест

Разрешить запрашивать кредитную историю будущего мужа или жены – с такой идеей выступила группа депутатов. Ведь официальный брак – дело серьезное, поэтому прозрачность – прежде всего. Мнения Рунета на сей счет разделились: одни сочли инициативу «фильтром лучше, чем на сайте знакомств», другие усмотрели шантаж, третьи посмеялись… А аргументировано против именно рассчитывающие на искреннюю любовь.

Авторы инициативы объясняют свое предложение тем, что законные супруги часто подают совместные заявки на получение кредита или один из них выступает поручителем по займам другого. В таких ситуациях кредитная история одного из партнеров напрямую может повлиять на решение о выдаче займа.

А женихи и невесты вправе до венца знать, дадут ли им, скажем, ипотеку с этим человеком. Или избранник и так уже в долгах, как в шелках, но прикрывает их, как фиговым листком, обязанностью банков хранить тайну о любых финансовых операциях своих клиентов, включая кредиты. С банковской тайной у инициативы самые большие противоречия, ведь для клиентов любой финансовой организации она не менее священна, чем, скажем, врачебная. Соответственно, предоставители банковских услуг заинтересованы ее хранить, если хотят сохранить клиентов. А любые утечки пока вне закона: что сознательный слив, что хакерский взлом – преступления. Инициативная группа хочет это изменить.

- Предлагаем рассмотреть возможность законодательного закрепления права на запрос кредитной истории будущего супруга до вступления в брак, - заявляют депутаты, уверенные, что эта мера «позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета». А святость банковской тайны обходят маневром добровольности: «при согласии партнера на раскрытие таких данных». И вот тут для одной части аудитории депутатская идея полностью теряет смысл: мол, мол, честный человек и сам все расскажет, а нечестный, давя такое согласие, «успеет и новую кредитную историю себе нарисовать». Другие же и вовсе усмотрели в «личном согласии» элемент шантажа: вроде узаконивания народной присказки «хочешь жениться – покажи кошелек». И только небольшая часть пользователей Рунета, преимущественно свободная от брачных уз, считает, что воплощение депутатских фантазий поможет им в поиске спутников жизни почище фильтра на сайте знакомств. Кто отказался показать кредитную историю, с тем любовь не построишь.

- Отличная идея, - радуется Виктория, 45-летняя директор по персоналу столичного предприятия. – А то мужик с сайта знакомств почти год мне голову дурил. И москвич, и красавчик, и возраст подходящий, а еще и успешный бизнесмен и жениться готов – я сама своему счастью не верила! И подруга моя тоже, а она в банковской сфере работает, вот и проверила его, чтобы убедиться, что чудес не бывает. И убедилась: мой «принц» оказался кредитным. Все, чем он меня покорял, оказалось пшиком: жилье в аренду, авто в кредит и даже дорогие рестораны на микрозаймы. Бизнес у него и впрямь когда-то был, но он его профукал. А с помощью женитьбы на мне он дела свои, видимо, хотел поправить. Я-то на фоне его кредитной истории настоящая олигархиня: жилье свое, зарплата стабильная, долгов нет.

Пользу депутатской инициативы наша собеседница видит в том, что на сегодняшний день ее подруга, пусть и из лучших побуждений, поступила противозаконно, разгласив банковскую тайну клиента. А если идею примут, то банки даже смогут рядом с окошками на выдачу кредитов открыть окошки на выдачу финансовых тайн женихов и невест. Но при условии «личного согласия», по убеждению Виктории, «вся затея теряет смысл».

Некоторым пользователям, в основном мужского пола, видят в депутатской идее «призрак финансовой несвободы». По крайней мере, от прекрасных дам.

- Почему я должен до женитьбы каждой бабе докладывать свое материальное положение?! – недоумевает 38-летний подмосквич Владислав. – Ладно еще законной супруге, но не каждой же встречной-поперечной до брака! Мужики знают: обещать – не значит жениться. Мало ли кому и зачем я обещаю отдаться в мужья, но всегда могу передумать и забрать себя обратно, это мое право. Право совать нос в чужие дела только наплодит еще больше корыстных продуманок (расчетливая женщина на мужском сленге – авт.) и внесет хаос в отношения.

Такого же мнения, хотя и по иным соображениям, придерживается 58-летний Михаил – столичный предприниматель с 30-летним стажем семейной жизни с одной супругой, двумя детьми и четырьмя внуками. Доходы у Михаимла высокие, долгов нет (лично разрешил нам проверить):

- Наши дедушки-бабушки говорили «Не торопись под венец, пока не убедишься, что сможешь сделать выбранного человека счастливым», - напоминает Михаил. – Мамы-папы добавляли «пока не убедишься, что сможешь «крестить» (родить и растить) с избранником или избранницей детей», а мы, выходит, нашим детям говорим «пока не убедитесь, что сможете взять с ними или с ней ипотеку»? Такими темпами «прозрачности» можно и жен-мужей в кредит выдавать: пока тянешь ежемесячные выплаты, супруг(а) с тобой. Но если не смог, извини, возвращай свою половину банку. Настоящей-то любви это нипочем, она слепа и истинно влюбленных долги милого не остановят. Зато неокрепшие души, любить еще не научившиеся, уверуют, что всякая история любви начинается с кредитной.