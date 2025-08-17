Россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне имеют возможность досрочно выйти на пенсию при большом страховом стаже, а также ряде других условий. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин в беседе с агентством «Прайм».

«Мужчинам со стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше», — рассказал Балынин.

Он напомнил, что при наличии пяти и более детей женщины могут выйти на пенсию в 50 лет. Матери, воспитывающие трех и четыре, имеют возможность уйти на отдых в 57 и 56 лет соответственно.

Также на досрочную пенсию могут выйти инвалиды по зрению, представители определенных профессий и граждане, работающие в районах Крайнего Севера.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 октября пенсии военных и зарплаты госслужащих будут проиндексированы.