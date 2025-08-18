В России предложили ввести лимиты по банковским картам для подростков

«Народный фронт» предложил ввести лимит на переводы и снятие наличных для несовершеннолетних в размере 100 тысяч ₽ в месяц. Увеличить его сможет только родитель или законный представитель.

В Госдуме инициативу поддержали.

«До совершеннолетия все операции должны быть под контролем родителей», — заявила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Инициатива связана с ростом мошенничества: по данным исследования, летом 2025 года около 20% случаев телефонного обмана приходилось на детей от 12 до 19 лет, пишут «Известия».

Преступники действуют через онлайн-игры и соцсети, нередко представляясь учителями или психологами, и даже используют подростков в роли дропперов для обналичивания средств.

С марта 2025 года открыть карту или счет в возрасте 14–18 лет можно только с письменного согласия родителей. Банки также обязаны уведомлять их о выпуске карт.

Эксперты отмечают, что лимиты могут снизить интерес преступников к подросткам, но полностью не исключат рисков: мошенники могут распределять суммы между разными картами или уходить в криптовалюту. При этом ограничения затронут и обычные траты — например, оплату курсов или техники. Поэтому вместе с ограничениями необходимо повышать финансовую грамотность молодежи и родителей.