Опрос показал, сколько денег нужно для счастья россиянам

Среднее количество денег, необходимого россиянам для ощущения счастья, удвоилось за последние восемь лет и составило 226 921 рубль в месяц. К такому выводу пришел Аналитический центр ВЦИОМ по итогам опроса.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, в 2017 году эта сумма составляла 109 472 рубля. По выводу экспертов, рост желаемых «счастливых доходов» составил около 9,5% в год.

Исследование также показало региональные различия в восприятии счастья. Москвичам и петербуржцам для счастья требуется в среднем 694 353 рубля в месяц, жителям крупных городов – 175 739 рублей, а жителям малых городов – 193 996 рублей. Интересно, что минимальная сумма, которую респонденты назвали «деньгами», увеличилась с 88 рублей в 1998 году до 15 058 рублей в 2025 году.

При этом около 42% опрошенных считают, что доходы, которые у них есть, приносят им счастье и удовлетворение, что на 31% больше, чем в 1999 году.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 июля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Проведенный ранее опрос среди более 1,2 тыс. жителей городов-миллионников показал, что около 25% россиян рассчитывают получить от родителей квартиру в качестве свадебного подарка.