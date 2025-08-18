Названы самые востребованные вакансии в России

Российские компании разместили на hh.ru почти 6 млн новых вакансий за семь месяцев 2025 года. Исследование показало, что наиболее востребованными оказались продавцы-консультанты и кассиры, на которых приходится 7% всех вакансий, пишут «Известия».

В материале говорится, что с начала текущего года российские компании опубликовали более 420 тысяч вакансий для специалистов в этой области. По оценкам экспертов, в 2025 году доля рабочих мест для таких сотрудников составит 7% от общего числа вакансий в стране.

На втором месте расположились менеджеры по продажам (7%), а программисты — на третьем (71 тыс. вакансий). Среди других востребованных профессий — водители, операторы call-центров, повара, врачи, электромонтажники, машинисты, официанты, курьеры, сварщики, инженеры-конструкторы, слесари, бухгалтеры, кладовщики, администраторы, упаковщики, уборщики и разнорабочие, которые составляют 49% всего спроса.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в программе «Есть работа» на радио «Комсомольская правда» заявил, что реальные зарплаты в России вырастут существенно. Как пояснил эксперт, это связано с перестройкой социально-экономического развития России под запросы финансового и технологического суверенитета, что повысит спрос на высококвалифицированные кадры и приведет к росту зарплат.