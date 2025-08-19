Названа средняя пенсия по старости в России

К началу июля 2025 года средняя пенсия по старости в России превысила отметку в 25 тысяч рублей. Об увеличении этого вида социальных выплат в стране сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда (Соцфонда) РФ.

По состоянию на 1 июля, средний размер пенсии по старости в РФ достиг почти 25,1 тысячи рублей и составил 25 098 рублей в месяц. При этом разрыв в выплатах работающим и неработающим пожилым людям в стране никуда не делся.

Если первые к началу июля получали в среднем 22,1 тысячи рублей, то вторые — 25,8 тысячи. Таким образом, разница составила 3,7 тысячи рублей. Для сравнения, весной 2025 года разрыв в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров находился на уровне почти в 3,8 тысячи.

За несколько месяцев разница немного сократилась, но все еще остается на значительном уровне. На этом фоне, отмечает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пожилым россиянам сейчас выгоднее продолжать работать даже по достижении пенсионного возраста. Обеспечить достойный уровень жизни на одну лишь пенсию сейчас крайне трудно, резюмировала она.