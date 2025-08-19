Траты россиян на мобильную связь подскочили

Расходы россиян на услуги мобильной связи за первое полугодие 2025 года выросли на 7–13%, следует из данных операторов и аналитических агентств. Средний чек превысил 1,1 тысячи ₽ в месяц, что выше на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Операторы объясняют рост тарифов удорожанием оборудования, затратами на эксплуатацию сетей и электроэнергию, а также увеличением потребления интернет-трафика, передает «Коммерсантъ». В расходы пользователей входят не только мобильная связь, но и дополнительные сервисы — домашний интернет, онлайн-кинотеатры и оплата услуг родственникам.

В июле Росстат зафиксировал рост абонентской платы на 13,9% относительно 2024 года. Для сравнения, прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год — 8,6–9,2%.

ФАС заявила, что контролирует обоснованность повышения тарифов и готова применять меры при нарушениях. В Минцифры отметили, что даже с учетом роста абонентская плата за мобильную связь в России остается одной из самых низких в мире.