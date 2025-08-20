ЦБ может резко снизить ставку в сентябре: что будет с кредитами и вкладами

Банк России на заседании 12 сентября 2025 года с большой вероятностью снизит ключевую ставку еще на 2 процентных пункта (п. п.), до 16% годовых. Такой прогноз дала инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

В июле ЦБ уже снизил ставку на 2 п. п., с 20% до 18% годовых.

«Столь значительное снижение ставки — признак уверенности регулятора в снижении инфляционных рисков. <…> Если макроэкономическая статистика в ближайшие месяцы подтвердит устойчивость этой тенденции, вероятность повторного снижения ключевой ставки на 2 п. п. весьма высока», — рассказала она «Газете.Ru».

Дальнейшие шаги Банка России будут зависеть от инфляции, курса рубля и мировой экономической конъюнктуры, подчеркивает эксперт.

Решение ЦБ напрямую отразится на условиях кредитов и вкладов, указывает Юлия Кузнецова. Для заемщиков это означает удешевление потребительских займов и ипотеки, а для вкладчиков — возможное постепенное снижение доходности по депозитам.

