В МВД рассказали о новом методе телефонных мошенников

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД рассказало о новом методе телефонных мошенников, с помощью которых злоумышленники побуждают жертв позвонить им. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, мошенники отправляют своим жертвам «срочное сообщение», в котором говорится о начисленных штрафах, взломе аккаунта на «Госуслугах» или о необходимости переоформить карту. В сообщении также оставляется номер «специалиста» для решения вопроса, на который жертву призывают сделать звонок.

Звонок на указанный номер позволяет мошенникам обойти систему банковской и цифровой безопасности, которые блокируют подозрительные входящие вызовы. Кроме того, в МВД также добавили, что такая система вызывает у жертвы больше доверия, поскольку человек уверен в том, что звонит за помощью.

«В мессенджер, на электронную почту или в почтовый ящик поступает "срочное и важное" сообщение. В нем будет говориться о взломе аккаунта на "Госуслугах", проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов, необходимости срочно переоформить банковские документы или карту или связаться со "специалистом"», — рассказали в МВД.

Ранее в Роскомнадзоре призвали россиян прервать разговор в случае звонка мошенников.