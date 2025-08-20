Минфин предложил повысить ставку НДФЛ для иноагентов

Минфин планирует увеличить ставку НДФЛ для иноагентов до 30%. Об этом «Ведомостям» сообщили сразу два источника: один — близкий к правкомиссии по законопроектной деятельности, которая поддержала соответствующий проект министерства, второй — источник в Белом доме. Предложенную ставку хотят закрепить на весь налоговый период, хотя бы один день в котором лицо находилось в статусе иноагента, следует из документа.

Этот же проект министерства предусматривает и другие ограничения для иноагентов, пишет газета. В частности, законопроект вносит поправки в статью 217 НК РФ, которые лишают иноагентов права пользоваться льготами в конкретном налоговом периоде, если они имели этот статус хотя бы один день. Об этом накануне со ссылкой на источники написали РБК и ТАСС.

Кроме того, иноагенты должны будут платить налог при продаже недвижимости, погашении акций, облигаций и инвестиционных паев, говорится в документе.

Если законопроект примут в осеннюю сессию Госдумы, то он вступит в силу с января 2026 года. В пояснительной записке отмечается, что предложенные меры повысят поступления в доход бюджета, однако конкретные цифры не приводятся.

Опрошенные «Ведомостями» юристы разошлись во мнениях касательно законопроекта. Гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев указал на то, что предложенные инициативы противоречат статье 3 НК РФ и носят дискриминационный характер. При этом юрист Линда Куркулите отметила, что признание иноагентом не базируется на социальном, расовом или любом другом различии, поэтому указание на дискриминацию в данном случае выглядит спорно.