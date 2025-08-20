Россияне могут получить дополнительную премию

В России предложили выплачивать премию за отпуск. К обычным отпускным планируют добавить еще целый оклад, чтобы у работников было достаточно средств на полноценный отдых, передает Shot.

По данным Telegram-канала, инициатор введения дополнительной премии — депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он предлагает обязать работодателей начислять премии опытным и преданным сотрудникам — тем, кто отработал в компании 5 и более лет.

Автор идеи считает, что такой бонус будет стимулировать сотрудников оставаться на своих рабочих местах и работать более усердно. Работники больше не будут вынуждены откладывать деньги на отпуск, а потом сидеть без средств к существованию, отметил он.

В России рекордно выросли зарплаты

В документе подчеркивается, что «инициатива позволит усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию».