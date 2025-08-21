Россиянам пообещали 350 тысяч рублей по соцконтракту

Если россияне заключат с государством социальный контракт, то они смогут получить до 350 тысяч рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, имеется в виду соглашение, между органами социальной защиты и россиянами, чей доход по независящим от них причинам оказался ниже регионального прожиточного минимума. Речь идет о программе социальной адаптации, которая предусматривает обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия. В их числе: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и прочее.

Как пояснил Балыгнин, если человек ищет работу и заключил социальный контракт, то ему полагается выплата в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте. Эти деньги он может получать или единовременно или по частям. Все будет зависеть от того, как проходят мероприятия программы социальной адаптации. До десяти процентов выплаты можно израсходовать на компенсацию расходов, связанных с подготовкой и оформлением разрешительной документации, приобретение программного обеспечения и носителей электронной подписи, а 15 процентов — на принятие имущественных обязательств, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.