Назван средний размер пенсии госслужащих в России

Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем в 36,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда РФ.

В публикации отмечается, что численность таких граждан находится на уровне 95,6 тысячи человек.

По данным Соцфонда, работающие пенсионеры-государственные служащие получают выплаты в размере 37 058 рублей.

В начале августа депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, что средний размер пенсии в России составляет около 23,5 тыс. руб.

По словам парламентария, точная сумма ежемесячных выплат достигает 23 448 рублей. Эта цифра складывается из двух компонентов: пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Каждый год официального труда позволяет накопить до 10 баллов, при этом стоимость одного балла в 2025 году составит 145,69 рубля.

7 августа сообщалось, что в России проживает почти 41 миллион пенсионеров.

