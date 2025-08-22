Юристы рассказали о новых правилах уплаты НДФЛ при работе из ОАЭ

Россия впервые четко урегулировала с ОАЭ вопрос уплаты НДФЛ с заработной платы, полученной при выполнении удаленной работы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на юристов, занимающихся вопросами международного налогообложения.

© Газета.Ru

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения. Оно позволяет физическим и юридическим лицам двух стран дважды не платить налоги с одного и того же вида дохода в казну обоих государств. Соглашение также регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения.

В других подобных международных договорах не упоминалась удаленка, что привело на практике к случаям взимания подоходного налога сразу в двух странах.

До вступления в силу этого положения ставка НДФЛ на полученную от удаленной работы в России зарплату составляла 30%. Теперь нормы соглашения, касающиеся трудовых доходов «удаленщиков», будут идентичны положениям Налогового кодекса, ликвидируя возможные споры о фактическом месте выполнения трудовых функций.