Стала известна новая схема мошенников для покупателей картофеля

Житель Липецка купил 20 мешков молодого картофеля на сайте бесплатных объявлений и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает издание LipetskMedia.

Купить двадцать мешков картошки нового урожая решил 45-летний житель Липецка. Мужчина нашел выгодное предложение на площадке в интернете. Продавец из Воронежской области предложил привезти картофель на личной «Газели», но попросил деньги за бензин и половину стоимости груза в задаток.

Липчанин перечислил деньги на карту продавца. Однако тот заявил, что платеж не состоялся и попросил покупателя включить режим демонстрации экрана и открыть мобильное приложение банка на смартфоне.

В итоге мошенники получили доступ к номерам карт и банковским кодам и украли деньги. Мужчина обнаружил, что у него списали 40 тысяч рублей.