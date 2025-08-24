Пенсионер лишился миллионов из-за игры на смартфоне

Мошенники заманивают своих жертв поддельной рекламой о выплатах для «рожденных в СССР», размещенной в играх на телефоне, сообщает киберполиция.

Пенсионер играл в «Длинные нарды» на смартфоне и заметил рекламный баннер, который обещал выплаты и бонусы гражданам, рожденным в СССР. Объявление выглядело как официальное уведомление с логотипами банка и предлагало заполнить анкету.

«Мошенническая ссылка была внедрена в игру через рекламные платформы, которые размещают объявления в мобильных приложениях, особенно в бесплатных играх и утилитах», — говорится в сообщении.

Как только пенсионер заполнил анкету, на него вышел мошенник, предложив «инвестировать» через «партнерскую платформу», которая оказалась фейкомым брокерским сайтом. В итоге пенсионер лишился 4 млн рублей.

