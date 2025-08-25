Новый авиационный сбор, средства которого направят в фонд реконструкции аэродромов, появится в России, сообщает газета "Известия".

Предполагается, что новые правила вступят в силу с марта 2026 года и будут актуальны до марта 2032 года. Согласно проекту, разработанному Минтрансом РФ, сбор составит 150 рублей с одного пассажира. При этом предусматривается его корректировка. Платить средства будут авиакомпании, а аккумулировать и использовать их – ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".

По словам главреда одного из авиационных порталов Романа Гусарова, в среднем сбор будет составлять 150 рублей, но для каждого аэропорта его будут высчитывать по специальной формуле. Последняя будет учитывать не только особенности воздушной гавани, но и ее состояние.

Специалист считает, что повышение стоимости билета на 150 рублей, когда средняя цена на полет из Москвы в Санкт-Петербург уже стоит около 4 тысяч рублей, не остановит людей от покупки авиабилета.

"На самом деле сейчас пассажир в любом билете оплачивает тариф авиакомпании и стоимость аэропортовых сборов. То есть при покупке у пассажира есть две цены в билете. При добавлении этих 150 рублей к билету пассажир все равно будет платить единую ставку, по сути, не замечая повышения", – добавил эксперт в области транспорта, авиации и туризма Максим Федосов.

В это же время высокий пассажиропоток позволит накопить значительные средства, которые направят на реконструкцию аэропортов. При этом промышленный эксперт Леонид Хазанов предупредил о возможном снижении пассажиропотока, если сбор внесут в стоимость билетов.

"Поэтому это решение надо обсуждать федеральным органам, чтобы не нанести ущерб тем категориям пассажиров, у которых лишних денег нет", – уверен собеседник СМИ.

Всего в стране 262 аэропорта, включая 91 гавань федерального значения. Их состояние сильно разнится по стране. Хазанов подчеркнул, что если в Москве ситуация хорошая, то в отдаленных субъектах РФ некоторые аэропорты нужно расширять и ремонтировать. При этом тех средств, что взимают с перевозчиков, уже не хватает.

Поэтому и был введен подобный сбор, указал Федосов. По его словам, этой суммы хватит на реконструкцию аэропортов, так как сбор рассчитали исходя из того, что пассажиропоток будет повышен до 121 миллиона человек в год.

Средства, собранные в одном аэропорту, можно будет использовать в другой воздушной гавани, разъяснил Гусаров. По его словам, большой проблемы в реконструкции аэропортов нет. Дело в том, что сеть аэродромов развивается с учетом еще доковидных прогнозов, по которым пассажиропоток должен был составлять около 150 миллионов человек в год, но сейчас он составляет 105 миллионов пассажиров.

Из этого следует вывод, что инфраструктура пока не требует экстренного развития и не перегружена. Поэтому подобный сбор позволит закрыть все потребности по модернизации воздушных гаваней, считает Гусаров.

Ранее стало известно, что россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Такое решение принял кабмин РФ. В итоге размер взносов был снижен с 1 до 0,75%. Под нововведение, в частности, подпадают перелеты в страны, где действуют ограничения из-за угрозы безопасности.