Банки Армении начали собирать досье на россиян

Армянские банки и брокерские компании активно запрашивают у российских клиентов информацию о налоговом резидентстве в рамках подготовки к автоматическому обмену финансовой информацией с Россией, сообщает РБК. Первый обмен данными за 2024 год состоится уже в сентябре 2025 года.

Управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин отмечает, что Армения стала наиболее популярной среди россиян постсоветской юрисдикцией для открытия зарубежных счетов. Банкам необходимо избежать штрафных санкций, поэтому они самостоятельно определяют налоговое резидентство клиентов.

Армения ратифицировала многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией в 2023 году и запустила такие обмены в текущем году. Россия присоединилась к стандарту CRS в 2016 году и начала автообмен в 2018-м. Федеральная налоговая служба утвердила перечень стран для автообмена с включением Армении — изменения вступили в силу 31 декабря 2024 года.

По российскому законодательству налоговыми резидентами признаются лица, находящиеся в стране не менее 183 дней в году. Армянское законодательство определяет резидентство по аналогичному принципу либо по критерию центра жизненных интересов. Клиенты армянских банков могут предоставлять свидетельства о налоговом резидентстве третьих стран для избежания передачи данных российским налоговым органам.

Источник на финансовом рынке Армении подтвердил получение требований от местных регуляторов. При непредоставлении информации обслуживание счетов приостанавливается. Запросы направляются не только владельцам личных счетов, но и контролирующим лицам и бенефициарам компаний.

Управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов указывает, что армянская банковская система стала удобным каналом для международных расчетов. Иностранные компании открывают счета в республике для получения экспортной выручки из России или перечисления средств за импорт.

Основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук предупреждает о рисках налоговых проверок и доначислений для бенефициаров корпоративных структур. Владельцам счетов необходимо полностью раскрывать информацию о зарубежных активах перед российскими налоговыми органами.