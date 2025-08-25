В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате некоторым россиянам

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября. Документ опубликован в думской электронной базе.

Выплаты родителям предлагается установить на каждого ребенка, обучающегося в школе. Размер пособий составит 28 700 рублей, для малоимущих семей — 43 050 рублей, а для малоимущих семей с детьми-инвалидами — 50 225 рублей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что стоимость набора за последний год выросла на 35 процентов и составляет около 28 700 рублей в среднем. В частности, цены выросли на гардероб для школьниц, подчеркнули авторы законопроекта.

Ранее об этой инициативе сообщал депутат Госдумы Сергей Миронов. Он тогда отметил, что все подобные предложения партии «Справедливая Россия — За правду» обеспечены финансовыми ресурсами.