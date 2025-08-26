Россиянам ограничат число банковских карт на одного человека

Жители России смогут иметь максимум десять банковских карт в рамках второго пакета мер против кибермошенничества, заявили в аппарате зампреда правительства Дмитрия Григоренко.
В стране усилят меры по борьбе с дропперами — посредниками мошенников, которые предоставляют им доступ к своим банковским картам или электронным кошелькам.
Предполагается, что лимит банковских карт на одного человека облегчит процесс отслеживания транзакций и выявления подозрительных операций, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что около 15 млн жителей России установили через портал «Госуслуги» самозапрет на оформление кредитов и займов. Услуга стала одним из наиболее популярных инструментов у граждан для защиты от мошенников.