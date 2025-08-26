В России начали снижаться розничные цены на красную икру

Розничные цены на красную икру в РФ начали снижаться. Так, икра нерки подешевела на 9% по сравнению с серединой июля, икра горбуши - на 2%, сообщили в Рыбном союзе.

"В крупнейшей специализированной сети, которая служит "индикатором цен" для федеральной розницы, потребительские цены на лососевую икру пошли вниз. Снижение началось с икры горбуши и нерки - это преобладающий виды по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке (доля горбуши в вылове -73%, нерки -14%)", - говорится в сообщении.

При этом икра кеты подорожала на 1%, а цена на икру кижуча осталась без изменений.

Сильнее выражена понижательная тенденция в оптовом звене, отметили в союзе. Согласно данным "Ни рыба ни мясо", которые приводятся в сообщении, с середины июля по 26 августа 2025 года оптовые цены на икру кеты снизились на 13%, горбуши - на 20%, нерки - на 8%.

"Оптовые цены на саму рыбу также пошли вниз. По информации Нацрыбресурса, за период с середины июля по 26 августа 2025 года оптовые цены на горбушу на Дальнем Востоке снизились на 9%, нерка подешевела на 4%, кета - на 2%", - добавили в Рыбном союзе.

В союзе отметили, что снижение цен на продукцию из тихоокеанских лососей (рыбу и икру) связано с успешным развитием красной путины.