В России сделали неутешительный прогноз по ценам на бензин

Цены на бензин в России неизбежно вырастут, сообщил NEWS.ru Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников РФ. По его словам, проблемы с экспортом российских энергоносителей сказываются на внутренних ценах на топливо.

Собеседник отметил, что «это отдельный большой вопрос». Он уточнил, что «повышение неминуемо». Эксперт охарактеризовал ситуацию с санкциями как сложную. Он отметил, что продажа нефти пока идет успешно, однако Китай и Индия приобретают российскую нефть с уценкой.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил изданию, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен на бензин, несмотря на возможные корректировки на бирже. Собеседник отметил, что это повлияет только на компании, занимающиеся торговлей с АЗС.

Также ранее Михаил Матвеев, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике, высказался о жестком топливном кризисе в России. Он пояснил, что этому может способствовать несколько факторов. Первая причина роста цен на топливо — спекулятивная. Он подчеркнул, что второй фактор связан с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крупные нефтеперерабатывающие заводы.